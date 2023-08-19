Россияне обстреляли Чернигов ракетой "Искандер", – ОВА

В Черниговской ОВ сообщили, что российские военные для удара по центру Чернигова использовали ракету типа "Искандер".

Ранее сообщалось, что оккупанты попали по Чернигову баллистической ракетой. Вячеслав Чаус сообщил, что это была ракета "Искандер".

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Оккупанты ударили по Чернигову "Искандером"

Около 11:33 субботы оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию в центре Чернигова – на момент удара там находилось много людей.

В результате ракетного удара врагом ракетой "Искандер" 7 погибших и 128 человек обратились за получением медицинской помощи. В большинстве это амбулаторная помощь, после которой люди ушли домой,

– сообщил глава ОВА.

Отметим, что поисково-спасательная операция в Чернигове уже завершена. Число пострадавших в результате российского удара по центральной части города возросло до 136.

К сожалению, 7 человек погибли в результате атаки, среди них шестилетняя девочка. Еще 129 человек ранены, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Из-за террористической атаки на Чернигов в городе объявили трехдневный траур: 19 – 21 августа.