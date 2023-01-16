В Днепре погибли 3 ребенка в результате ракетного удара по многоэтажке: известны имена

Российский враг нанес ракетный удар по многоэтажке в Днепре. К сожалению, в результате атаки погибли трое детей.

Так, количество погибших в Днепре выросло до 40 человек. Также есть много пострадавших. Поиски людей под завалами до сих пор продолжаются.

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Что известно о детях, погибших в Днепре

Департамент гуманитарной политики городского совета подтвердил гибель детей в результате ракетной атаки. Их имена:

Максим Богуцкий – выпускник в прошлом году УВК №111,

Мария Лебедь – училась в УВК №66,

Анна Фигурная – училась в УВК №131.



Погибший Максим Богуцкий / фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Мария Лебедь / фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Анна Фигурная / фото Департамент гуманитарной политики

Ракетный удар по Днепру: последние новости

Российские захватчики 14 января нанесли удар по Днепру. В сети показали квартиру погибшего тренера по боксу Михаила Кореновского до и после прилета ракеты.

В настоящее время безвестно исчезли – 46 человек, из которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.

Кроме этого, трагическая история произошла с семьей, сбежавшей от обстрелов из Никополя в Днепр. Так, супруги Ирины и Максима погибли в результате попадания ракеты в многоэтажку. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.

Кстати, президент Владимир Зеленский отреагировал на террористический русский удар по жилому дому в Днепре. Он заявил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.

Также на ракетные обстрелы отреагировал министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что всех военных российских преступников ожидает трибунал.

Редакцияприносит глубокие соболезнования близким и друзьям. Светлая память детям.