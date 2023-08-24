Ночная атака по Днепру: в Воздушных силах рассказали, чем и откуда россияне атаковали город

Россияне продолжают массово терроризировать Украину ракетными обстрелами. В ночь на 24 августа оккупанты снова нанесли удар по Днепру – известно о пострадавших.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, чем российская армия ударила по городу. Он сообщил, что во время атаки на Днепр, в частности, использовали крылатые ракеты.

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Россияне атаковали Днепр

Юрий Игнат заявил, что российские войска атаковали Украину из Крыма, Ростовской области, а также из района Токмака. С последней точки обычно запускают ракеты С-300 – оккупанты используют ее как базу для запуска зенитно-управляемых ракет по земле.

Спикер также сообщил, что россияне запустили две модифицированные баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Знаем, что такое баллистика, знаем, насколько это опасно и насколько мало времени, чтобы действительно отреагировать на эту угрозу,

– подчеркнул представитель.

Из Крыма оккупанты также запустили крылатую ракету "Искандер-К". Украинскому ПВО удалось ее сбить.

Юрий Игнат предупредил, что российская авиация сейчас активна – как это было за прошедшие сутки.

Российский террор Днепра