Ночью враг нанес ракетный удар по Днепру: на месте возник пожар

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, она нанесла ракетный удар по Днепру.

В ночь на 3 марта Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте попадания возник пожар.

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Обошлось без жертв

В Днепропетровской ОГА сообщили, что после полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание.

Огонь чрезвычайники укротили.

В то же время на Никополь Россия направила дрон-камикадзе. Кроме этого, враг нанес артиллерийские удары по Мировской и Червоногригорьевской громадах. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются.

Россия атаковала Николаевскую область 1 марта