Запорожье атаковали 6 ракетами: есть погибший, количество пострадавших может увеличиться

Российские террористы 22 марта нанесли 2 ракетных удара по двум многоэтажкам в Запорожье. В результате ракетного обстрела известно об одном погибшем и многих пострадавших.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время в больницах находится 25 человек.

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Среди пострадавших трое детей

Три человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком. Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета.

Куртев сообщил, что один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона сообщил о 17 пострадавших, среди которых двое детей. По его информации, в тяжелом состоянии четыре человека и семь в легком. Кроме того, Малашко подтвердил, что один человек погиб в больнице.

Он уточнил, что Россия нанесла удар шестью ракетами. Юрий Малашко предположил, что количество пострадавших может увеличиться, ведь в доме находились люди. Какой тип ракеты использовала Россия для атаки – пока неизвестно.

В то же время директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко сообщил, что в медицинское учреждение обратились трое детей, пишет Общественное. По его словам, двоих детей доставила скорая помощь.

"Дети все до 10 лет, один ребенок с матерью приехали своим ходом. Двое детей доставила скорая помощь. Дети не тяжелые, минно-взрывные и другие травмы у них нет, у них другие диагнозы. Они находятся в отделении хирургии. Психологическое состояние. удовлетворительное", – рассказал Борзенко.

В ГСЧС рассказали детали обстрела

В результате ракетной атаки, как сообщили в ГСЧС, произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов. По состоянию на 14:00 на местах работают все экстренные и профильные службы города.

Спасатели проводят спасательно-розыскные работы, а также ликвидируют пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

От ГСЧС для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 45 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.

В то же время пожарные работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар. От ГСЧС работает 10 спасателей и 2 единицы специальной техники.

В ГСЧС показали последствия ракетного удара по Запорожью / Фото ГСЧС

Россия атаковала Запорожье: что известно об обстреле 22 марта