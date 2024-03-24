В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции, более половины потребителей все еще без света
Ночью 22 марта оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова. Этим обстрелом россияне разрушили все трансформаторные подстанции города.
Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной – сейчас электроснабжение возобновили в 40% жилых домов. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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К восстановительным работам в городе привлекли работников "Харьковоблэнерго", "Укрэнерго" и местных коммунальщиков.
По словам Терехова, сейчас во всех жилых домах города восстановили водоснабжение, а отопление заработало в 60% домов. Мэр рассказал, что вопрос об эвакуации из города в случае дальнейших обстрелов сейчас не стоит: такое решение, по его словам, каждый принимает индивидуально.
Также в городе работают пункты несокрушимости. Пока не удалось подключить еще 200 000 абонентов, для них Облэнерго подготовил графики отключений света.
Россияне обстреляли Харьков 22 марта: что известно
- Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 22 марта оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. В результате этого Харьков фактически полностью обесточен.
- Под вражеским ударом оказались все критические объекты, а горожане слышали непрерывные взрывы, которые звучали с 03:53 до 04:49. Сразу после этого в Харькове исчез свет, связь, водоснабжение, отопление.
- Харьков пережил самый большой блэкаут с начала войны. Без света было 440 тысяч абонентов, впоследствии для части из них коммуникации восстановили. Предприятия и бизнес-структуры перешли на генераторы. В городе работало 80 пунктов несокрушимости, обогрева и выдачи горячей пищи.
- Также возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове. В ГСЧС сообщили, что при необходимости можно обращаться в пункты несокрушимости.
- В Харькове известно об одном пострадавшем – 43-летнем мужчине, работнике одного из энергообъектов.