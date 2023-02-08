Такой громкой ночи не было с начала лета: подробности последнего обстрела Харькова
Россияне в ночь на 8 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. В Киевский район города попали 4 ракеты. Таких обстрелов в городе не было с лета 2022 года.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Также одна ракета ударила по Центральному парку культуры и отдыха имени Горького
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Город слышал 6 громких взрывов
С начала лета 2022 года не было таких ракетных ударов по городу. Харьковчане около 23 часов услышали 6 громких обстрелов.
Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова.
"Туда устроили ударили 4 ракетами. Есть разрушение здания. Ночью произошел пожар, который ликвидировали наши спасатели", – сказала Анна Черненко.
Корреспондентка рассказала об обстрелах Харькова: смотрите видео
Прилет по Центральному парку
Анна Черненко вспомнила, что недавно общалась с прес-секретарем Центрального парка имени Горького и говорила с ним об ударах, которые были в апреле 2022 года.
"Это не первый прилет. В апреле били. Тогда сильно пострадали аттракционы, было сожжено несколько коммерческих домиков, кафе. Тогда было 70 ударов РСЗО по парку", - отметила корреспондентка.
Также было повреждено около двух десятков аттракционов, 5 из них – серьезно. Многие аттракционы починили.
В ночь на 8 февраля был уже второй удар по Центральному парку культуры и отдыха Горького.
Обстрелы Харьковской области
В течение суток россияне били ракетами по населенным пунктам области. По данным корреспондентки, в Волчанске погибла 70-летняя женщина, а 16-летняя ранена.
Сейчас есть информация о том, что из-за обстрела в Волчанске пострадала городская больница. Там произошел пожар,
– сообщила Черненко.
Кроме того, один из осколков попал в машину скорой помощи, которая везла пациента. К счастью, пострадавших нет.
Ракетные удары по Харькову
- 5 февраля захватчики совершали ракетный удар по Харькову и области. Тогда поступили сообщения о прилете в центральную часть города. Речь шла об ударе ракетами типа С-300. Как оказалось, тогда оккупанты попали также в Киевский район.
- Также 5 февраля россияне двумя ракетами С-300 ударили на территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.
- Российские оккупанты вечером 29 января атаковали Киевский район Харькова. Обстрел сильно повредил жилой дом. В ГСЧС сообщали, что в результате очередного ракетного удара оккупантов погибла пожилая женщина, 3 человека ранены.