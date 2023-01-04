Попали очень криво, – Жданов разнес россиян за "уничтоженный спецназ" в Хмельницком
Россияне разгоняют очередной фейк о "точном ударе" по нашим спецназовцам. Мол, украинская сторона раздувает сенсацию о гибели 63 российских военных в Макеевке, в то же время забывает упомянуть об уничтожении 500 украинских бойцов в Хмельницком.
Традиционно, информация, которой владеют российские граждане, не соответствует действительности. На самом деле враг попал не туда, куда кажется. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.
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Куда попали россияне
Во-первых, пункты постоянной дислокации сейчас почти не используются. Жданов отметил, что 24 февраля часть техники, вооружения и весь личный состав удалось сберечь путем вывода из этих пунктов.
"500 человек – это целый батальон! Неужели вы думаете, что они сидят и ждут с моря погоды? Никого там нет, кроме сторожей и собак", – уверяет военный эксперт.
Во-вторых, Украина – не Россия. Следовательно, скрыть подобный инцидент в нашем обществе, убежден Жданов, просто нереально.
В нашей стране, имеющей меньшие размеры, в которой есть возможность пользоваться мобильным интернетом, и в которой связь родственников и солдат прямая, скрыть такую трагедию, как гибель 500 человек, было бы просто невозможно. У нас бы уже все паблики гудели, это было бы во всех средствах массовой информации,
– подчеркнул он.
Зато в Макеевке, безусловно, уничтожили гораздо больше, чем 63 военных вражеской армии. Данные в силовых ведомствах противника разительно отличаются. Как отмечает Жданов, сначала Шойгу доложил Путину о 35 погибших, затем о 52, в конце концов – сошелся на 63. По неофициальной информации, глава Совбеза Патрушев подал доклад про 325 погибших.
"Как вам цифра? Так кто из нас объективен?", – подчеркивает Жданов. Более того, жители оккупированных территорий в Донецкой области, в самой Макеевке, в соцсетях пишут о нескольких сотнях ликвидированных россиян.
Никто не забыл. Вы сначала разберетесь, куда был удар. Попали очень криво, сразу скажу, и не туда, куда вы думаете. Убили девушку на заправке, она получила ранение, которое несовместимо с жизнью, и спустя сутки умерла в реанимации. Вот куда вы попали в Хмельницком, а не в наш элитный спецназ,
– подчеркнул Жданов.
Последний, акцентирует военный эксперт, ходит по тылу врага и наводит там шороху. "У вас там там постоянно что-то взорвется, где-то загорится, какой-то хлопок, а в результате – затонул целый крейсер. Вот где наш спецназ", – подытожил Жданов.
Жданов разнес россиян за удар по Хмельницкому: смотрите видео
Удар ВСУ по Макеевке: коротко
- Прямо в новогоднюю ночь ВСУ мощно "поздравили" врага с праздником. Так, наши защитники ударили по училищу в Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы.
- Минобороны государства-агрессора сообщило о 63 погибших. Впрочем, даже пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, а еще 300 получили ранения.
- Как отметил советник ОП Алексей Арестович, в здании ПТУ были не только мобилизованные. Там были и бойцы спецназа, и специалисты узла связи, ракетного и артиллерийского вооружения. Кроме того, было много обыкновенной пехоты.
- Россияне устроили настоящую истерику из-за филигранной работы украинских Вооруженных Сил. В телеграм-каналах начали распространяться жалобы на российское военное командование. В частности, министра обороны Сергея Шойгу признали "врагом народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения и в целом война в Украине для них провалена.
- В сети показали спутниковые снимки последствий обстрела. На кадрах можно увидеть, к чему привел мощный удар украинских бойцов по захватчикам.