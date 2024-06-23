Ракетный удар по Киевской области: есть разрушения в многоэтажках и пострадавшие
На рассвете 23 июня враг атаковал Киевскую область крылатыми ракетами типа "Калибр". Вследствие ракетных ударов есть разрушения, а также известно о пострадавших.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. В общем, враг утром запустил 3 ракеты типа "Калибр" в направлении Киевской области.
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В Киевской области есть разрушения в результате атаки
Кравченко сообщил, что в результате атаки повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. Так, в помещениях выбиты окна и балконы, а также посечены фасады и кровли.
Кроме того, в результате атаки повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.
В результате также есть пострадавшие. По состоянию на 08:00 известно о 2 раненых. Как сообщил Кравченко, люди получили незначительные ранения и получили помощь на месте.
Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, а также фиксируют очередное военное преступление российской армии.
Вся необходимая помощь населению будет оказана. Над этим уже работаем вместе с представителями местной общины. Поврежденные окна в домах заменит международный фонд GEM,
– добавил Кравченко.
Фото последствий ракетной атаки
В ГСЧС обнародовали фото с последствиями ракетной атаки. Спасатели добавили, что в результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов Киевской области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений.
Последствия российской атаки в Киевской области / Фото ГСЧС Киевщины
Сейчас на месте падения обломков вражеских ракет работают медики и психологи. Они оказывают всю необходимую помощь киевлянам, которые пострадали во время атаки.
Россия атаковала "Калибрами" Киевскую область
- Около 04:50 Воздушные силы сообщили, что враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр". Первые вражеские цели зафиксировали на Николаевщине. Впоследствии стало известно, что все ракеты враг запустил в направлении Василькова Киевской области.
- Через несколько минут после 5 утра в Киевской области слышали взрывы. В сети сообщали якобы о работе ПВО.
- Как сообщили впоследствии в Воздушных силах, в целом враг запустил 3 ракеты типа "Калибр". Силы ПВО сбили 2 цели в пределах Киевской области.