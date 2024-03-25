Немного слабее, чем "Кинжал": как часто россияне могут применять ракету "Циркон"

Россияне 25 марта нанесли баллистический удар по центру Киева. Предполагают, что это могла быть ракета "Циркон".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил принцип работы ракеты "Циркон" и сравнил с "Оникс".

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Как построена ракета "Циркон"

По словам Свитана, "Циркон" построена на базе противокорабельной ракеты "Оникс". Это старая разработка советских времен.

"Там прямоточный двигатель с прямым впрыском топлива. Используется керосин или децилин – специальное топливо для такого вида. Когда запускается двигатель, он может устойчиво работать для разгона ракеты до определенных скоростей", – рассказал он.

После того, как ракета выходит на определенный расчетный режим, ее начинает разгонять сам двигатель. Чем больше скорость – тем устойчивее работает двигатель. Так построена конструкция прямоточного двигателя. На больших высотах ракета может разгоняться до больших скоростей.

"Например, на высотах 20 – 40 километров уже разряженном воздухе, но за счет скорости достаточно, чтобы двигатель работал. Разгоняется до 10 махов примерно до 10 тысяч км/ч в зависимости от скорости", – отметил Свитан.

Какая разница с "Оникс"

"Циркон" в три раза больше "Оникс". Последняя запускается с береговых ракетных комплексов "Бастион".

"Используется на дальность в среднем 300 километров. Но есть некоторые "Оникс-М" – они могут достигать до 800 километров. По большому счету до Киева могли бы дойти. У "Оникса" скорости меньше – от 2 до 2,5. Это уже у "Цикрона" до 10 махов. Это уже считается за гиперзвуковую ракету. Любая ракета, которая движется со скоростью более 5 махов считается гиперзвуковой", – объяснил военный эксперт.

"Цирконов" меньше чем "Ониксов". Первые ввели на боевую работу только год назад, отметил Свитан. Россиянам надо несколько лет для их производства.

"Ониксов" действительно много, но нет для россиян по чему бить – мало целей. Система наведения хорошо работает по кораблям. Другое дело – бить по городам и застройкам. Там иначе работает система наведения", – добавил он.

Можно ли сбить данную ракету

По мнению военного эксперта, россияне будут использовать ракеты "Циркон" не массово. Вероятно, будут бить точечно и пытаться куда-то достать.

"Сейчас к ней еще не привыкли, но есть алгоритмы перехвата. Я думаю, что несколько ракет уже перехвачено и алгоритмы будут распространены на все системы. Для нас такая ракета будет рядовой. К тому же "Циркон" немного слабее "Кинжала". Последняя самая опасная среди тех, что есть у россиян", – добавил Свитан.

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