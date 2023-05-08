Под прицелом были Киев и Одесса: все, что известно об обстреле в ночь на 8 мая

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары с помощью ракет и дронов по украинским городам. В результате этого пострадала инфраструктура Киевщины, Одесщины. В то же время ПВО проявила себя очень хорошо.

Около 23:00, 7 мая в определенных областях прозвучала воздушная тревога. Через некоторое время стало ясно, что ночь будет неспокойной – оккупанты выпустили ракеты и дроны по городам нашего государства. Больше читайте в материале 24 Канала.

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ПВО сработало на 100% по дронам

Начать следует с того, что, как отмечают в Генштабе, силам ПВО нашего государства удалось ликвидировать все 35 из 35 беспилотных воздушных целей, выпущенных оккупантами по Украине. Собственно, атаковали захватчики города ударными дронами типа Shahed.

Враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками,

– говорится в сообщении.

Однако также враг выпустил ракеты типа Х-22 по Одессе. Их сбивать нашей ПВО достаточно тяжело.

Киев: обломки сбитых целей натворили беды

Тревога в столице нашего государства прозвучала в 23:30. Уже через 40 минут в Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО.

Также впоследствии появилась информация о том, что в результате падения обломков во двор жилого дома и на проезжую часть загорелся автомобиль и был травмирован человек. Впоследствии эти данные уточнили:

автомобиль вспыхнул в Святошинском районе Киева. Кроме того, получили повреждения еще 7 машин. Зафиксировано также падение обломков на проезжую часть, жилой дом, в результате чего пострадали 5 человек и фасад здания.

Киева. Кроме того, получили повреждения еще 7 машин. Зафиксировано также падение обломков на проезжую часть, жилой дом, в результате чего пострадали 5 человек и фасад здания. В Шевченковском районе, к ак пишут в КГВА, вероятно, обломки воздушной цели упали на двухэтажное здание, из-за чего была повреждена газовая труба высокого давления и вспыхнул пожар. Спасателям удалось усмирить пламя через некоторое время.

ак пишут в КГВА, вероятно, обломки воздушной цели упали на двухэтажное здание, из-за чего была повреждена газовая труба высокого давления и вспыхнул пожар. Спасателям удалось усмирить пламя через некоторое время. В то же время в Соломенском районе обломки повредили резервуар с топливом – его емкость составляет около 5 тонн. Из-за этого произошла утечка, однако без огня. ГСЧС взяли ситуацию под контроль. Известно по меньшей мере о 3 пострадавших, двое из них – госпитализированы.

Одесса: оккупанты выпустили Х-22

В Одессе также прозвучала воздушная тревога в последний час 7 мая. Уже в первые минуты следующего дня стал представитель ОВА Сергей Братчук констатировал, что произошла атака, однако ПВО не дремала.

Впоследствии в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Одесщине противник нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 (враг – 24 Канал) направил по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Данных о пострадавших не поступало,

– говорится в сообщении.

Последствия удара по Одесщине / фото ОК "Юг"

Тревоги в других городах

Отметим, что воздушная тревога вечером 7 мая и в ночь на 8 мая звучала также в:

Винницкой области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

Херсонской области.

Однако эти регионы оккупанты не атаковали ударными БпЛА типа "Шахид" или крылатыми ракетами Х-22, которые трудно перехватывать нашей ПВО.