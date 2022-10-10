Россияне пытались уничтожить стеклянный мост в Киеве, но он выстоял: в сети показали видео

Российские военные утром 10 октября нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Целью врага стал так называемый мост Кличко, устоявший после попадания.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким распространил видео, как россияне пытались уничтожить стеклянный мост в Киеве. Ким предположил, что враг пытался отомстить за Крымский мост.

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Враг мстит за Крымский мост

Российская ракета ударила в непосредственной близости от моста.

Я так понимаю, чтобы отомстить за Керченский мост, россияне пытались уничтожить стеклянный мост у арки Дружбы народов (символически, кстати),

– написал Ким.

Оккупанты ударили у стеклянного моста в Киеве: видео

Следует отметить, что в момент обстрела моста в Киеве на нем были люди.

Что происходит в Киеве

После того, как утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, в центре Киева раздались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.

Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку.

Обстрел детской площадки в Киеве прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Трусы, воюющие с детскими площадками, детьми и людьми. Это еще один сигнал цивилизованному миру, что российский вопрос должен быть решен силой", – написал Ермак.

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