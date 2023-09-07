Удар России по Константиновке: сколько погибших удалось идентифицировать
Источник:Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции идентифицировали почти всех погибших в Константиновке. Правоохранители обратились к украинцам с просьбой.
В Национальной полиции прокомментировали удар по Константиновке со стороны России, произошедший 6 сентября. Правоохранители уточнили количество погибших и раненых мирных жителей.
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Что сказали в полиции
По данным правоохранителей, россияне убили 16 жителей Константиновки. Оккупанты забрали жизни у 9 мужчин и 7 женщин. Самому младшему мужчине было всего 18 лет. Самой старшей жертвой захватчиков оказалась 83-летняя женщина.
Сначала было известно о 17 погибших, но после тщательного осмотра тел и их фрагментов было установлено, что все они принадлежат 16 лицам, жителям Константиновки,
– говорится в сообщении.
Правоохранители идентифицировали всех погибших в Константиновке, за исключением тела одного мужчины. Они пытаются установить его личность и ищут родственников погибшего. В связи с этим полиция просит отозваться всех, чей близкий человек мог находиться в районе рынка в Константиновке во время атаки России 6 сентября.
Кадры с места трагедии в Константиновке / Фото Национальной полиции Украины
Что говорят о теракте в Константиновке
- Как сообщили 24 Каналу очевидцы, люди начали оказывать друг другу медицинскую помощь уже в первые минуты после циничной атаки российских оккупантов. Раненые собирались в аптеках. Некоторых из них туда заносили военные.
- Владимир Зеленский недавно заявил, что россияне умышленно попали по рынку в Константиновке. По его словам, это еще один очередной теракт со стороны России. Президент также опроверг фейк кремлевской пропаганды о том, что это якобы Украина сама "обстреляла" город.
- Премьер Дании Мэтте Фредериксен, которая была 6 сентября в Киеве, тоже отреагировала на эту трагедию. Она выразила соболезнования и заявила, что среди жертв россиян в Константиновке был человек, переживший Голодомор и Вторую мировую войну.