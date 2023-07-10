"Вмиг закрыл собой сына": появилось видео взрыва возле дома во Львове, в который попала ракета
Российские захватчики на днях обстреляли Львов крылатыми ракетами типа "Калибр". Впоследствии появилось видео, на котором виден момент атаки, а также мужчина с сыном и племянником, бегущие как раз в то время в укрытие.
В ночь на 6 июля россияне осуществили, в частности, удар по жилой многоэтажке по улице Стрыйская во Львове. Видимо, взрывов было несколько. Именно второй был следствием попадания в дом. И перед ним мужчина, у которого был сын и племянник, хотел спрятаться в укрытие. Обстрел застал его на улице.
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Как враг атаковал Львов
К счастью, три человека остались в живых. Этот человек закрыл своего сына. А племянник – собаку, которая тоже была там.
Пожалуй, вы уже видели это видео, но для меня оно особенное. На нем мой муж покрывает собой моего сына. А возле них следом падает... накрывая собаку.
Женщина о моменте попадания "Калибра" в дом на Стрыйской / Скриншот 24 Канала
Момент попадания ракеты в дом во Львове: смотрите видео
Обстрел Львова: последствия
- В результате этого теракта погибли 10 человек: 8 женщин и 2 мужчин. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых трое детей.
- Мэр Львова Андрей Садовый констатировал, что без крыши над головой осталось более 40 человек. Больше всего от российской атаки пострадали два жилых дома. Их нужно будет сводить с нуля.
- Всего в результате атаки было уничтожено полностью 60 домов львовян. Еще около 35 домов пострадали – в них вылетели окна и двери.