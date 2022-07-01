Разбомбленная жизнь: как выглядит многоэтажка и базы отдыха, которые уничтожил враг в Одесской области

Вооруженные силы России еще раз с начала полномасштабной войны нанесли удар по мирному населению Украины. Ночью 1 июля под огнем врага оказалось село Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Россия разрушила многоэтажку и две базы отдыха

Российские военные из стратегических бомбардировщиков Ту-22 выпустили по Одесской области три ракеты X-22. Именно такими ракетами оккупанты ударили по Кременчугу, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек.

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Войска агрессора ударили по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской области, в результате чего жертвами стали мирные люди. Одна российская ракета попала в 9-этажку. Остальные две попали в две базы отдыха.

Последствия ракетного удара по Одесской области

По состоянию на 08:30 утра сообщалось, что жертвами атаки России стали 18 человек, из которых сразу трое детей. В результате обстрела пострадал 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.

Из-под завалов были спасены 8 человек, из них три ребенка. Спасатели с ночи разбирают завалы, под которыми оказались люди. Ракетный удар россиян нанес значительные разрушения зданиям. На месте трагедии сплошная разруха, о чем свидетельствуют жуткие фото и видео.

Фото последствий ракетного удара по Одесской области 1 июля / Фото ГСЧС и ОП

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара России

Россия нанесла авиаудар по Одесчине: что известно

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