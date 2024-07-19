Россия применила Х-59 – погиб 12-летний мальчик: что известно об атаке на Николаев 19 июля

Российская армия 19 июля вечером осуществила ракетный обстрел жилого района в Николаеве. Поврежден многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

По словам городского головы Александра Сенкевича, взрыв прогремел около 17:15, воздушная тревога прозвучала в 16:50. В этом материале 24 Канал рассказывает все об обстреле.

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Жертвы и пострадавшие в результате обстрела

Как отмечают в Офисе генпрокурора, по состоянию на 19:40 известно о:

5 раненых;

3 погибших.

Среди жертв атаки оккупантов 12-летний мальчик, а также пожилая женщина. Раненых доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Спасатели и полицейские обследуют место происшествия. Кроме трех домов, разрушен и детский сад,

– пишет глава МВД Игорь Клименко.

Мать погибшего ребенка – в состоянии шока. Ей на помощь пришли психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Последствия ракетной атаки на Николаев / Фото ГСЧС

Какое оружие применила российская армия

Возле пострадавшего дома развернули штаб помощи. Туда могут обращаться пострадавшие, в частности, если они потеряли имущество в результате обстрела.

Попали захватчики в детскую площадку вблизи обычной многоэтажки, вероятно, именно ракетой Х-59. Это советское авиационное тактическое крылатое оружие класса "воздух – земля".

Дальность полета колеблется в зависимости от модификации, но в целом составляет от 100 до 285 километров. Вес боевой части – около 320 килограммов.

Разработчики Х-59 – российские инженеры из закрытого города Дубна, расположенного под Москвой. Сейчас производит оружие конструкторское бюро "Радуга", которое является главным предприятием России по сборке авиационных ракет.

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Правоохранители собирают доказательства преступления

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начали досудебное расследование. Собственно, по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и Национальной полиции,

– пишет Офис Генерального прокурора.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утверждает, что еще до приезда карет скорой помощи неравнодушные жители бросились помогать пострадавшим.

Реакция президента Украины Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по Николаеву.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира,

– написал глава государства.

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Очевидно, вспоминая о "новых решениях в поддержку защиты", президент имел в виду усиление противовоздушной обороны и поставки дополнительного вооружения от партнеров.