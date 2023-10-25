Удар России по "Новой почте": стало известно, какие посылки были на терминале под Харьковом

Россияне 21 октября ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Тогда они объяснили атаку тем, что якобы на почте была некая военная техника.

В результате ракетного удара в реанимации пятеро сотрудников "Новой почты". Соучредитель компании Вячеслав Климов рассказал, что же было в посылках при ударе по терминалу. По его словам, не может быть речи о каком-либо оружии.

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Что пересылали по почте под Харьковом

Потребители, когда заходят в "Новую почту", видят, что в отправлениях. Это гражданские грузы, грузы частных лиц, клиентов интернет-магазинов. Много гуманитарной помощи, отправки благотворительных фондов,

– говорит Климов.

Какой именно ущерб нанесен, в компании еще не считали. Говорят, что прежде всего хотят помочь раненым и семьям погибших. Также есть около 2700 посылок, которые можно переупаковать и отправить получателям. Терминал разбирали целый день.

Сколько посылок потеряно

В общей сложности на терминале "Новой почты" было более трех тысяч отправлений, потеряно, вероятно, несколько сотен. Их объявленную стоимость клиентам компенсируют как можно быстрее – пока были только единичные обращения по поводу компенсации.

Хотя имущество компании было застраховано, но в случае ракетных обстрелов страховка не работает, "в настоящее время речь идет только о медицинском страховании для работников", говорит Климов. Он надеется, что здание будет восстановлено, но не знает, сколько это будет стоить – должна пройти строительная экспертиза.

Что будет дальше

Семьям погибших выплатят по 60 тысяч гривен каждой, компания также профинансирует лечение раненых и похороны погибших. Пострадавшим предоставят отпуска для реабилитации, в том числе психологической.

У одного из погибших ребят недавно родился ребенок, поэтому мы решили, что будем выплачивать ему до совершеннолетия 10 тысяч гривен в месяц и дадим стипендию на обучение в 12,5 тысячи долларов,

– проинформировал соучредитель НП.

Что касается вопросов безопасности, сейчас думают, как "сделать в терминалах что-то вроде израильских капсул в жилых домах". Такие капсулы есть в Харькове и Николаеве, они нужны для того, чтобы спасать людей от скоростных ракет. Если нет времени добежать до укрытия, то работники и клиенты смогут укрыться в такой капсуле. Еще серьезнее отнесутся к тому, чтобы отделения закрывались во время воздушной тревоги.

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Не было никаких БМП

"Новая почта" обнародовала видео за несколько секунд до взрыва. Видно, что работники сортируют посылки, никакой техники нет.