В результате ракетного удара по Одессе пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО

Ночью 25 сентября российские захватчики нанесли комбинированную атаку по Одесщине. Враг ударил ракетами "Калибр" и "Оникс", а еще запустил "Шахеды". В результате обстрела пострадали объекты из охранной зоны ЮНЕСКО.

В результате российской атаки 25 сентября повреждено еще 9 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет 24 Канал.

Раньше "Эскалация насилия против культурного наследия": в ЮНЕСКО отреагировали на удары по Одессе

Какие объекты культурного наследия повреждены

По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения:

Воронцовский дворец;

Дом Марини, Ашкинази;

Дом Серато и Верани;

Дом прибыльный Лерхе;

Дом Зонтага;

Дворец (объем фасадного здания);

Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";

Дом Золотарева, Масса.

Значительно поврежден Морвокзал. Кроме того, в Нерубайской территориальной общине повреждены сельский дом культуры и школа искусств.

Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное,

– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя МКИП Ростислав Карандеев.

Российские террористы снова повредили объекты культурного наследия / Фото МКИП

Кратко о последствиях террористической атаки на Одесщину

Россияне запустили на область 12 "Калибров", 19 "Шахедов" и две противокорабельные ракеты "Оникс".

Наша ПВО сбила все вражеские дроны и 11 крылатых ракет.

Агрессор попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе.

В здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар.

Российские "Ониксы" разрушили зернохранилище. Под завалами обстрелянного склада нашли тела двоих работников.