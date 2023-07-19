Массированный удар по Одесщине: в сети показали, как оккупанты запускали ракеты из Крыма

В ночь на 19 июля российские захватчики атаковали Украину из временно оккупированного Крыма. Они запустили ракеты со стороны Севастополя.

Так, враг пустил по Одесщине крылатые ракеты "Оникс". В сети показали соответствующие кадры, информирует 24 Канал.

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Как оккупанты запускали ракеты из Крыма

На опубликованных видео можно увидеть, как происходили ночные пуски ракет из района Казачьей бухты в Севастополе.

Комплекс "Бастион" запустил крылатые ракеты "Оникс". В разных модификациях они имеют расстояние от 300 до 800 километров.

Отметим, что страна-террористка запустила, предварительно, из комплекса "Бастион" около 10 крылатых ракет "Оникс".

Запуск вражеских ракет из Крыма: смотрите видео

Атака Одесской области 19 июля: что известно

Россия атаковала Одесскую область десятками ракет и беспилотников. Основные цели – портовая и критическая инфраструктура.

Ракеты "Ониксы" и Х-22 попали в зерновой и масляный терминал, повредив резервуары и оборудование для загрузки. В результате загорелся пожар.

Есть попадание в промышленный объект, пострадавший человек. Произошло поражение двух складских помещений – с табаком и фейерверками. Площадь пожара составила более 3000 квадратных метров.

В результате падения обломков дронов занялись и получили повреждения туристические базы и гостиницы, пострадали 2 человека.

Есть повреждения нескольких многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 человек, среди которых 9-летний мальчик, пострадали.

Кстати, по результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Ночью 19 июля враг пустил 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря, 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым), 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря и 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).