Провел под завалами трое суток: в Полтаве из разрушенного ракетой дома спасли кота

В разрушенном доме в Полтаве кот трое суток провел под завалами. Благодаря неравнодушным волонтерам и коммунальщикам животное удалось спасти и вернуть хозяину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Отдел регулирования численности безнадзорных животных Полтавы.

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Спасение кота из разрушенного дома

В понедельник, 3 февраля, в отдел поступило сообщение о котике, который остался на 2 этаже разрушенного подъезда. Он чудом остался живым после удара российской ракетой по многоэтажке. Все время до спасения животное находилось на одном месте без еды и воды.

Сразу после сообщения о коте на втором этаже, представители Полтавского городского совета, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Полтавского КАТП-1628, отдела регулирования численности безнадзорных животных с помощью ловца и волонтеров спасли котика. Животное передали в местную ветеринарную клинику.

Уже через несколько часов поступило сообщение о владельце кота.

Позвонил хозяин, который также остался живым. Слава Богу, теперь все с животным будет хорошо!

– говорится в сообщении.

Российская атака по Полтаве 1 февраля

В минувшие выходные Россия запустила ракету по жилому дому в одном из районов Полтавы. Было разрушено с 1 по 5 этаж. Более суток продолжалась ликвидация последствий на месте вражеского прилета. Удалось спасти 22 человека, более 190 человек получили помощь психологов. К сожалению, 14 человек погибли в результате атаки, среди них трое детей.