В ООН отреагировали на ракетный удар по Одесскому порту

В субботу, 23 июля, россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту. Произошло это на следующий день после того, как были подписаны договоры о вывозе украинского зерна через этот порт.

Украина подписала договор с ООН и Турцией по разблокированию портов для вывоза зерна. Договор с ООН и Турцией подписала и россия. В то же время между Украиной и Турцией договоров не было подписано.

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В договоре было указано о необходимости безопасности как для кораблей, осуществляющих перевозку продукции, так и других объектов, которые будут для этого использоваться.

Но уже на следующий день, 23 июля, россия нанесла ракетный удар по порту Одессы. Он один из трех портов, которые должны были разблокировать в рамках договоренностей. При этом удар был нанесен именно туда, где хранилось зерно. Оккупанты выпустили четыре ракеты, две из которых удалось сбить.

Ввиду того, что соглашения были подписаны при поддержке ООН, там выразили свое недовольство этим ракетным ударом. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил такой поступок.

"Вчера все стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для разрешения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру". Полное выполнение россией, Украиной и Турцией является обязательным", – говорится в заявлении ООН.

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