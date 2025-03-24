24 марта, 16:34
Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших резко возросло, среди них есть дети
Россия 24 марта нанесла ракетный удар по Сумах. В результате этого пострадали десятки людей, среди которых дети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
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Сколько людей пострадало в Сумах после ракетного удара
Прокуроры рассказали, что в результате атаки оккупантов по Сумах по состоянию на 16:00 24 марта известно о 65 раненых, среди которых 14 детей.
Поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение,
– отметили правоохранители.