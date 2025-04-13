Возмездие не заставит себя ждать: военные приготовили месть за Сумы

Десантники из Галичины приготовили разнообразное вооружение, чтобы отомстить россиянам за кровавый удар по Сумах. Воины 80 десантно-штурмовой Галицкой бригады готовы еще больше бороться с российским агрессором.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Месть за Сумы

Утром 13 апреля российская армия запустила две ракеты "Искандер-М" по центру Сум, где находилось много гражданских людей. Известно, что более 30 человек погибли, а 80 – получили ранения. Этот террористический акт стал еще одним военным преступлением, которое совершила Россия в Украине. За это враг непременно получит ответ.

Так украинские военные сегодня обещают уничтожать врага с еще большей силой и яростью. Бойцы подготовили возмездие в виде десятков пуль, мин, снарядов и дронов, которые полетят на россиян. На вооружении надписи "За Сумы", чтобы враг почувствовал, что Украина может отомстить за это и последующие возможные преступления оккупантов.

80 десантно-штурмовая Галицкая бригада выражает соболезнования семьям погибших. Разделяем эту боль вместе с вами,

– написали военные.

80 бригада готовит месть врагу за Сумы / Фото пресс-службы бригады

Также свой ответ на обстрел россиян приготовили бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Военные уверены, что каждый террористический удар противника должен получить справедливое наказание. Сегодня от них врагу будет месть за Сумы и каждого украинца. Мы хотели сегодня поздравить вас с большим праздником – Вербным воскресеньем.

Должны бы желать вам любви, покоя, семейного тепла… Наше праздничное слово сегодня – это ярость и месть,

– сообщили в 82 бригаде. ЗСУ мстят за ракетный обстрел Сум: смотрите видео

Напомним, в ряде украинских городов 14-16 апреля объявили Дни траура по невинным жертвам российской атаки. Вспоминать жертв трагедии в Сумах будут в самом городе, а также в Конотопе, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Львове и Киевской области.