Пережила десяток операций: как чувствует себя 16-летняя Ева, которая пострадала из-за атаки по Тернополю
- 16-летняя Ева из Тернополя перенесла более 10 операций после ракетного удара 19 ноября, и ей еще проведут реконструкцию руки.
- Ее сестра погибла, а бабушка, заслуженная артистка Украины, была ранена во время той же атаки.
В больнице в Тернополе успешно проходит лечение девочка Ева, которая пострадала во время ракетного удара по городу, произошедшего 19 ноября. 16-летний ребенок пережил много операций, благодаря которым удалось сохранить ее жизнь.
Об этом пишут в Департаменте здравоохранения Тернопольской ОГА. Девочка восстанавливается после тяжелых ранений.
Как Ева Унольт из Тернополя лечится после российской атаки?
16-летняя девочка в больницу попала с тяжелыми травмами. Ее дом Россия разрушила во время атаки 19 ноября. С тех пор врачи сделали большую работу, чтобы девочка выздоровела и полноценно жила.
С тех пор Ева перенесла более 10 сложных операций. Медики проводили вмешательства так, чтобы сохранить жизнь ребенка и его конечности. Теперь Еву ждет еще одно важное лечение – врачи проведут реконструкцию ее руки. Как отметил врач ортопед-травматолог Сергей Гариян, благодаря этому, вероятно, удастся восстановить функционирование руки.
Во время пребывания в больнице Еву поддерживали все, кто хотел, чтобы она жила. Кроме того, ее посетил с подарками голкипер футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрей Пятов.
Его визит стал важным моральным толчком и еще одним доказательством: в самые тяжелые моменты украинцы рядом. Спасибо врачам за профессионализм и выдержку, а всем, кто поддерживает Еву - за человечность и неравнодушие. Впереди еще путь восстановления, однако мы верим что Ева все сможет,
– говорится в сообщении.
К слову, сестренка Евы Адриана после ракетного удара по Тернополю тоже попала в больницу, но врачи не успели ей помочь. Мама девочек Елена Унольт погибла на месте. Бабушка девочек – заслуженная артистка Украины Людмила Червинская – была ранена.
Что известно о ракетном ударе по Тернополю 27 ноября?
Россия нанесла удар по Тернополю утром 19 ноября 2025 года. В жилые многоэтажки были прямые попадания. Специалисты полиции и ГСЧС разбирали завалы, эвакуировали людей и искали пострадавших под обломками. Правоохранители вместе со спасателями помогали жителям выйти из поврежденных квартир.
Количество жертв из-за атаки возросло до 38 человек, среди которых по меньшей мере 8 детей. 94 человека были ранены, а еще несколько десятков считались пропавшими без вести. Российские силы атаковали город беспилотниками и ракетами.
8 декабря официально подтвердили гибель 4-летней Софии Попик и ее 35-летней мамы Татьяны в результате ракетного удара. Их считали без вести пропавшими, но после длительных поисков и ДНК-экспертизы удалось найти их тела среди погибших.