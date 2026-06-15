Не все страны НАТО способны на такое, – эксперт проанализировал работу ПВО во время ночной атаки

Силы ПВО отразили очередную массированную атаку российских войск в ночь на 15 июня. На этот раз противник запустил несколько сверхскоростных ракет "Циркон".

Военный эксперт, основатель общественной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что украинская ПВО проявила себя чрезвычайно хорошо. В частности, удалось сбить все 30 крылатых ракет, запущенных противником. Не каждая страна НАТО смогла бы справиться с таким результатом.

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В чем особенность атаки в ночь на 15 июня?

По словам Нарожного, силы ПВО также сбили 5 из 6 российских гиперзвуковых ракет "Циркон". Сбивать их особенно сложно. Нужно чрезвычайно быстро реагировать.

"Циркон" – сверхсовременная российская гиперзвуковая ракета. ПВО имеет буквально несколько минут, чтобы отреагировать на эту угрозу,

– сказал Нарожный.

Также ПВО сбила 15 ракет "Искандер-М"/С-400 из 34 запущенных. Не стоит забывать, что у Украины дефицит ракет для систем Patriot, с помощью которых можно сбивать баллистические ракеты.

Как Украина отразила атаку в ночь на 15 июня: смотрите видео 24 Канала

Добавим, в ночь на 15 июня Россия запустила по Украине 70 ракет и 611 беспилотников. По состоянию на утро силам ПВО удалось обезвредить 50 ракет и 582 дрона.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что на этот раз Россия не применяла крылатые ракеты "Калибр". Вместо этого были запущены другие крылатые ракеты "Искандер-К".