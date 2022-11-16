Когда россияне снова будут терроризировать украинцев ракетными атаками: предположение эксперта

Россия еще раз нанесла массированный ракетный удар по критической гражданской инфраструктуре, поэтому сейчас у многих нет света. Но скоро ли Россия сможет нанести такой удар, ведь запас ракет исчерпывается.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что если анализировать ракетные запасы россиян, то довольно показательно то, что последняя массированная атака была 10 октября, а следующая – 15 ноября. Месяц и 5 дней они аккумулировали силы – происходил логистический процесс.

Читайте также Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

Россияне везли эти ракеты, наиболее активно применялись Х-55 и Х-101 – это ракеты воздушного базирования.

Откуда были запуски российских ракет

Запуски ракет были с территории Беларуси и Каспийского моря. Кроме того, стреляли также и "Калибрамы" – эти запуски были из Новороссийска.

За этот месяц проходил логистический процесс и возможно – производство. И это подтверждает тезисы аналитиков ISW, они говорят, что россияне начали использовать стратегические запасы,

– говорит Нарожный.

Когда будет новая атака

По словам специалиста, они всеми силами напрягались месяц, чтобы совершить эту атаку. И следующее такое нашествие может быть через месяц – россияне снова напрягутся и попытаются ударить.

Павел Нарожный допустил, когда Россия снова будет атаковать ракетами: смотрите видео

Павел Нарожный резюмирует, что мы снова приведем в сознание наши электросистемы, а они снова будут бить – пока так.

Массированная ракетная атака Украины 15 ноября – важное