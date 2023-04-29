Мужчина бросился в комнату детей, а там пусто: ужасные детали спасательной операции в Умани

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по Умани. Жертвами российской атаки стали шесть детей.

Местная журналистка Алина Золотухина рассказала щемящую историю, как мужчина бросился в комнату, где спали двое детей. В результате российского обстрела на месте комнаты – пустота.

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У людей случались частые нервные срывы

Журналистка сообщила, что мужчина ждал хоть какого-то известия и во время этого у него несколько раз происходил нервный срыв.

"Я общалась со многими пострадавшими, у которых родные оказались под завалами. Один из них это мужчина. После взрыва он бросился в комнату, где спали двое детей, а на месте комнаты – пустота. И этот мужчина сидел с пустым взглядом до самого вечера и ждал, и ждал хоть какого-то известия. У него несколько раз произошел нервный срыв, несмотря на то, что медики укололи ему немало успокаивающих", – рассказала Золотухина.

По ее словам, местные жители помогали работать спасателям, а предприниматели предоставили технику.

"В соседнем здании обустроили пункт несокрушимости. Целый день и всю ночь разбирали завалы. Мы живем в соседнем доме и слышали, как всю ночь работала техника. Сейчас на месте еще много спасателей, они продолжают работать", – сообщила журналистка.

Она также рассказала, что волонтеры и городские власти открыли счета для помощи пострадавшим и организовали штаб, через который координируется поиск близких. Пострадавшим также оказывают помощь с одеждой, едой, жильем.

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