Ночью на Запорожье раздавались взрывы: враг ударил ракетами С-300

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами. Они ударили по окрестностям города С-300.

Есть ли пострадавшие – сейчас уточняют. Об этом сообщили в Запорожской ОВА, информирует 24 Канал.

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Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Враг ударил по окраине Запорожья около 2 ночи 15 октября. Противник использовал три ракеты ЗРК С-300.

В результате попадания частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Сейчас на месте попадания работают соответствующие службы.

Враг часто обстреливает Запорожье

По состоянию на 15 октября за минувшие сутки оккупанты совершили 3 ракетных удара по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Червоному, Зализничному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, 4 РСЗО-обстрела Работино, а также ударили 4 авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке.

Также 154 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, местные жители не пострадали.

Напомним, что ранее, 12 сентября, российские террористы атаковали Запорожский район. Это произошло, когда на территории области длилась воздушная тревога. К счастью, данных о погибших или пострадавших не было.

Также 8 сентября в Запорожье раздались мощные взрывы. Как стало известно, враг попал несколькими ракетами (баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры. Сообщалось о минимум одном пострадавшем человеке.