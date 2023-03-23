Как полицейские спасали людей после удара по Запорожью: несокрушимые кадры
Источник:Алексей Белошицкий
Российские оккупанты 22 марта нанесли террористический удар по Запорожью. Враг попал в 2 девятиэтажных дома. В патрульной полиции показали, как спасали людей в первые минуты после взрыва.
В США уже заявили, что российский удар, очевидно, был направлен именно на гражданских. Это сценарий страны-террористки.
Обратите внимание "Сидели с мамой на кухне": житель дома в Запорожье рассказал о первых мгновениях после удара
Алексей Белошицкий – первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции – опубликовал кадры, снятые вскоре после террористической атаки.
Патрульные полицейские вместе с другими службами работали на месте трагедии и оказывали пострадавшим необходимую помощь.
Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара,
– рассказал Белошицкий.
Кроме того, он добавил, что экипажи патрульных охраняют место происшествия, а также регулируют дорожное движение на усложненных участках.
Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Полицейские спасают местных жителей после удара: смотрите видео 18+
Два дома потерпели сокрушительные разрушения
- Российские оккупанты атаковали Запорожье днем 22 марта. Российские оккупанты нанесли сокрушительные разрушения двум жилым домам. В частности, в двух домах разрушены по одному подъезду. Квартиры для проживания непригодны.
- Пострадали десятки человек. Известно об одной жертве. Владимир Зеленский отметил, что страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.