Россия ударила ракетами по Запорожью: все, что известно

Россия продолжает цинично обстреливать жилые дома украинцев. В этот раз от попадания вражеской ракеты пострадали жители многоэтажки в Запорожье.

24 Канал собрал всю важную информацию о ракетном ударе по Запорожью. Что известно о последствиях атаки и пострадавших – читайте дальше.

Читайте также В Запорожье слышали звуки взрыва: перед этим объявили воздушную тревогу

Где зафиксировали попадание ракет

Около 11:20 жители Запорожья сообщили о первых взрывах, а местные власти призвали немедленно направляться в укрытие. Уже в 11:51 глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают жилые дома и остров Хортица.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. Он также опубликовал жуткое видео последствий попадания ракеты оккупантов.

Последствия попадания вражеской ракеты: видео

В то же время в Запорожской ОВА отметили, что в жилую 9-этажку на улице Казачьей попали две ракеты врага.

Что известно о последствиях

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов. По состоянию на 14:00 на местах работают все экстренные и профильные службы города.

Российская ракета попала в многоэтажку / Фото ГСЧС

Спасатели проводят спасательно-розыскные работы. В то же время пожарные работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми.

Последствия обстрела / Фото Анатолий Куртев

По состоянию на 13:34 известно о 18 пострадавших (из них двое детей – 7 и 9 лет). Кроме того, 11 взрослых госпитализировали (из них 4 находятся в тяжелом состоянии, 7 – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Информация о масштабах разрушения уточняется.

В 14:00 стало известно, что один пострадавший человек погиб. Сейчас в больницах находятся 25 человек.

Через время "Суспильне Запорожье" сообщили, что из поврежденной россиянами многоэтажки спасатели вывели мужчину и пожилую женщину. В настоящее время с ними работают психологи ГСЧС.

Из дома вывели пенсионеров: смотрите видео

Уже в 16:42 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 34 человек : госпитализированы 29, из них – 3 детей.

Спасатели эвакуируют жителей многоэтажки: смотрите видео

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия со зверской жестокостью обстреляла Запорожье.

Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Он призвал к еще большему единству и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь.

Момент попадания вражеской ракеты: видео

Российская ракета застряла на крыше дома

После обстрела в местных телеграм-каналах обнародовали жуткий кадр. На нем видно, что одна из ракет застряла в доме и не разорвалась.



Ракета застряла в доме в Запорожье / Фото местные телеграм-каналы

Глава ЗОВА Юрий Малашко подтвердил эту информацию. По его словам, с этим будут разбираться специалисты.

Он уточнил, что Россия нанесла удар шестью ракетами. Малашко предположил, что количество пострадавших может увеличиться, ведь в доме находились люди. Какой тип ракеты использовала Россия для атаки – пока неизвестно.

По состоянию на 14:30 стало известно, что в соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа.

Однако впоследствии в АО "Запорожгаз" опровергли информацию об утечке газа. Представительница учреждения Наталья Гринь отметила, что в настоящее время прекращено распределение газа до обновления системы многоэтажек.

Прокуроры открыли уголовное дело

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 марта 2023 года около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. По предварительной информации, в результате удара пострадали более 20 человек, среди них – 3 детей.

В Офисе Генпрокурора добавляют, что одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

На месте происшествия работают сотрудники экстренно-спасательных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России.

Прокуроры фиксируют преступления оккупантов / Офис Генпрокурора