Ракетный удар по Запорожью: девушка провела под завалами 5 часов, обнимая кота
Российские военные ночью 2 марта ракетным ударом из С-300 уничтожили пятиэтажку в Запорожье. Из-под завалов удалось спасти Екатерину Мельник и ее кота.
Девушка рассказала, что провела под завалами 5 часов. Она опубликовала в инстаграме несколько фото, в частности, как под завалами дома в Запорожье обнимала своего котика, пишет 24 Канал.
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Екатерину спас из-под завалов спасатель Павел
Девушку спас спасатель Павел. "Спасатели... Спасатель Павел, вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – написала она.
Екатерина вместе с котом под завалами / Фото из инстаграма девушки
Удар русских военных полностью разрушил дом девушки. Поэтому она просит помощи у неравнодушных. Вот номер карты девушки 5375 4115 0534 7935 и ее подруги Оли 5375 4115 0902 3250.
Девушка опубликовала фото, как была под завалами / Фото из инстаграма Екатерины
Также Екатерина опубликовала первые кадры, когда ее извлекли из-под завалов разрушенного российскими террористами дома.
Первые минуты после того, как Екатерину достали из-под завалов: видео
Россия совершила теракт в Запорожье: что известно
- Ночью 2 марта Россия нанесла очередной ракетный удар по жилому дому Запорожья. Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Из-под завалов разрушенных строительных конструкций деблокировали 2 погибших. По состоянию на 17:00 ликвидация последствий ракетного удара все еще продолжалась.
- В Офисе генпрокуратуры сообщили, что, по предварительной информации, погибли четыре человека. Еще восемь получили ранения. Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести, в том числе ребенок.
- На ракетный террор российских оккупантов в Запорожье отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Россия хочет превратить каждый день для наших людей в день террора.
- В Офисе генпрокурора отмечают, что прилет был зафиксирован около 01:30. Оккупанты обстреляли один из жилых кварталов Запорожья. По предварительной информации, враг атаковал город из ЗРК С-300. Ракета попала в пятиэтажный дом. В результате часть его рухнула.