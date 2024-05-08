По меньшей мере 7 ракетных атак по Запорожью: в ОВА сообщили последствия ударов

С 04:30 до 5 утра враг совершил по меньшей мере семь ракетных атак по Запорожью. Россияне пытались уничтожить энергетические объекты, а также объекты гражданской инфраструктуры.

К счастью, ни один человек не пострадал. Впрочем, глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире 24 Канала сообщил, что в результате российского обстрела повреждены десятки жилых домов.

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О ночном обстреле

По словам главы Запорожской ОВА, в домах выбиты окна, уничтожены балконы и повреждены кровли. Коммунальщики пытаются все быстро починить, чтобы жители как можно меньше чувствовали дискомфорт.

Наибольшие потери на сегодня – это энергетические объекты, которые противник, видимо, уже пятый раз пытается уничтожить за 2024 год. К счастью, на гражданских предприятиях, куда попал враг, никого не было. Хотя пострадали машины. Поэтому у граждан существенные убытки.

Какова ситуация с энергетикой

В результате ракетной атаки, которой сегодня подверглось Запорожье, по предварительным данным, повреждены объекты в 4 районах города: 15 жилых домов и 6 нежилых; 3 учебных заведения; учреждение здравоохранения; гараж и автомобили.

Иван Федоров рассказал, что военная администрация получила предупреждение о введении ограничений на потребление электроэнергии на территории Запорожской области. Они не будут касаться частных потребителей и физических лиц, а исключительно промышленности.

В ОВА также обратились ко всем коммунальным предприятиям, чтобы они всячески ограничили использование электричества на Запорожье.

Все должно работать, но экономно. Чтобы энергетикам, которые героически пытаются восстановить все после ночных обстрелов, было легче сбалансировать энергетическую систему нашего государства,

– подчеркнул Федоров.

В каких регионах зафиксированы попадания по энергообъектам