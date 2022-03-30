Ракетным обстрелом россияне уничтожили нефтебазу в Днепре
Источник:фейсбук-страница Николая Лукашика
Оккупанты вечером 30 марта нанесли ракетный удар по Днепру. В результате этой атаки в городе уничтожена нефтебаза.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Николай Лукашик, глава Днепропетровского областного совета. Соответствующее сообщение он опубликовал в 21:35.
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Разрушения – значительные, но жертв нет
Лукашик уточнил, что в нефтебазу в Днепре попали 2 вражеские ракеты. К сожалению, враг уничтожил этот объект. Обломки еще одной ракеты повредили 2 бензовоза. Пострадавших или погибших в результате атаки нет. "Прощения оккупанты не дождутся никогда", – подчеркнул глава областного совета.
Ранее о вражеской атаке сообщил городской глава Борис Филатов. Он объяснил, что по предварительным данным – это был ракетный удар, и просил дождаться официальной информации от ОВА.Справка. Примерно в 20:12 В Днепре зазвучали предупредительные сирены. Воздушная тревога продолжалась в городе до 21:42.
Удары россиян по нефтебазам Украины
В течение марта захватчики несколько раз наносили ракетные удары по нефтебазам в разных регионах страны. Всюду вспыхивали масштабные пожары.
Какие нефтебазы атаковали:
- 2 на Ровенщине, одна из которых – в Дубно;
- в Луцке;
- во Львове;
- в селе Калиновка Киевской области;
- на Житомирщине.
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