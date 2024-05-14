ВСУ использовали по оккупантам редкую ракету 9М79 к ОТРК "Точка"

В сети распространяется видео, как украинская армия запустила редкую ракету 9М79 к ОТРК "Точка". Такие ракеты производились еще в 1970-х годах.

Эти ракеты имеют дальность 70 километров. Учитывая то, что произведены они были полвека назад, вероятность их использования в наше время была крайне низкой.

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Ракетные войска обстреляли российских оккупантов уникальной ракетой

В соцсетях военные опубликовали кадры использования ракеты 9М79 по российским оккупантам из ОТРК "Точка".

Время и место запуска не уточняются. Впрочем, можно предполагать, что это было несколько месяцев назад.

ВСУ выпустили редкую ракету 9М79: смотрите видео

"Довольно редкие съемки, тем более это самая первая версия ракеты "Точка" (до 70 километров), а не модернизированная "Точка-У" (до 120 километров)", – пишут военные.

Аналитики говорят, что их поражает существование этих полувековых ракет в наше время.

Сам факт использования такого типа ракетного оружия может заодно демонстрировать масштаб усилий, которые прилагали работники украинского ОПК до или уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы обеспечить воинам ВСУ весь возможный спектр средств поражения врага,

– добавляют они.

Поэтому, скорее всего, некоторую часть этих ракет смогли расконсервировать и отремонтировать. Специалисты отметили, что хоть ракета 9М79 имеет довольно большое КВО, но на нее не действуют ограничения по ударам по российской территории.

"Точкой" оснащали советскую армию с 1975-го по 1989-й год

. Круговое вероятное отклонение (КВО) – является мерой точности оружия в баллистике. КВО в упомянутых ракетах достигает до 150 метров.

С 1975 года на вооружении советской армии стоял оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка".

Комплекс "Точка" имел дальность стрельбы всего до 70 километров, и заявленный показатель вероятного отклонения от цели на уровне 250 метров. Под этот ракетный комплекс было два типа оперативно-тактических баллистических ракет – 9М79Б под ядерный боезаряд и 9М79Ф под конвенционный фугасный боезаряд.

На кадрах выше фигурировала ракета 9М79Ф.

На кадрах выше ракету запускали из комплекса "Точка". Он стоял на вооружении советской армии до 1989 года. После уже начали использовать оперативно-тактический ракетный комплекс 9К79 "Точка-У" под баллистическую ракету 9М79М. Его дальность стрельбы уже составляла до 120 километров.

Визуальные различия между ракетами 9М79 к ОТРК "Точка" и 9М79М к ОТРК "Точка-У"

ВСУ активно используют оружие отечественного производства