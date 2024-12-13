Не только угроза с неба: сколько ракетоносителей Россия вывела в Черное море

В Черном море фиксируют российские корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Речь идет о 3 таких вражеских суднах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС ВСУ. Там указали детали относительно общего залпа ракет.

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Сколько "Калибров" сейчас в море

По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра 13 декабря:

в Черном море 3 вражеских корабля , которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет;

, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет; в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракет.

Отметим, что в Военно-морских силах указали, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Там также добавили, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море – 0 судов;

в Азовское море – 2 судна, из них 2 судна продолжило движение из пролива Босфор.

К слову, об основных характеристиках ракеты "Калибр" и может ли украинская ПВО сбивать "Калибры", читайте в материале 24 Канала.