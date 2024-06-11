Ракетоносители вышли из порта: с какой целью россияне вывели корабли в море
Россия вывела в море свои боевые корабли и подводные лодки. В ВМС Украины 11 июня сообщили, что в Черном море находится 1 вражеский корабль, в Азовском море 8, в Средиземном море 2. За сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили в Черное море 9 судов. Активность корабельной группировки может свидетельствовать о двух вариантах развития событий.
Капитан запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что сейчас у врага есть две активных подводных лодки, которые оснащены ракетами типа "Калибр". Они базируются в Новороссийске.
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Он предполагает, что враг вышел в Черное море по следующим причинам:
- первая причина – с целью нанести ракетный обстрел по Украине;
- вторая причина – опасения России сосредотачивать корабли в пунктах базирования из-за возможных поражений со стороны Украины.
"Сейчас в море они находятся с целью возможного удара этими ракетами. Суммарный залп может быть 8 "Калибров". Также, возможно, это связано с тем, что противник максимально избегает расположения своих кораблей и подводных лодок в пунктах базирования, поскольку Украина получила разрешение на применение ракет западного производства по территории России", – считает Рыженко.
Паниковать из-за выхода в море вражеских кораблей – не стоит
По мнению Андрея Рыженко, серьезных опасений в результате вывода кораблей и подводных лодок России в Черное море, вызывать не должны, однако Украине надо наблюдать за действиями этих группировок.
Серьезной трагедии из того, что они вышли в море, я бы не делал, через определенный период они вернутся обратно. Другое дело, что надо следить за этими кораблями, если они будут осуществлять ракетную атаку, тогда надо будет перехватывать "Калибры",
– озвучил Рыженко.
Больше о порту в Новороссийске
- Россия хочет перебазировать корабли, которые расположены в Новороссийске в порты Азовского и Каспийского моря. Это связано с тем, что враг чувствует опасность, ведь в пункте базирования Новороссийска размещен и нефтяной терминал, по которому может быть нанесен удар.
- Отныне россияне могут перезаряжать подводные лодки с ракетоносителями в порту Новороссийска, не заходя в пункты базирования Крыма. Черноморский флот России все еще имеет в своем составе достаточное количество корабельных единиц и лодок.
- В мае этого года порт в Новороссийске был атакован украинскими беспилотниками. Тогда удалось повредить резервуар компании ОАО "ИПП", деятельность которой заключалась в перевалке нефтепродуктов, масла и минудобрений.