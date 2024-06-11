Капитан запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что сейчас у врага есть две активных подводных лодки, которые оснащены ракетами типа "Калибр". Они базируются в Новороссийске.

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Он предполагает, что враг вышел в Черное море по следующим причинам:

первая причина – с целью нанести ракетный обстрел по Украине;

– с целью нанести ракетный обстрел по Украине; вторая причина – опасения России сосредотачивать корабли в пунктах базирования из-за возможных поражений со стороны Украины.

"Сейчас в море они находятся с целью возможного удара этими ракетами. Суммарный залп может быть 8 "Калибров". Также, возможно, это связано с тем, что противник максимально избегает расположения своих кораблей и подводных лодок в пунктах базирования, поскольку Украина получила разрешение на применение ракет западного производства по территории России", – считает Рыженко.

Паниковать из-за выхода в море вражеских кораблей – не стоит

По мнению Андрея Рыженко, серьезных опасений в результате вывода кораблей и подводных лодок России в Черное море, вызывать не должны, однако Украине надо наблюдать за действиями этих группировок.

Серьезной трагедии из того, что они вышли в море, я бы не делал, через определенный период они вернутся обратно. Другое дело, что надо следить за этими кораблями, если они будут осуществлять ракетную атаку, тогда надо будет перехватывать "Калибры",

– озвучил Рыженко.

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