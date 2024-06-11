Капітан запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що зараз у ворога є два активних підводних човни, які оснащені ракетами типу "Калібр". Вони базуються в Новоросійську.

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Він припускає, що ворог вийшов у Чорне море з таких причин:

перша причина – з ціллю завдати ракетний обстріл по Україні;

– з ціллю завдати ракетний обстріл по Україні; друга причина – побоювання Росії зосереджувати кораблі в пунктах базування через можливі ураження з боку України.

"Зараз в морі вони перебувають з метою можливого удару цими ракетами. Сумарний залп може бути 8 "Калібрів". Також, можливо, це пов’язано з тим, що противник максимально уникає розташування своїх кораблів та підводних човнів в пунктах базування, оскільки Україна отримала дозвіл на застосування ракет західного виробництва по території Росії", – вважає Риженко.

Панікувати через вихід в море ворожих кораблів – не варто

На думку Андрія Риженка, серйозних побоювань внаслідок виводу кораблів та підводних човнів Росії в Чорне море, викликати не мають, однак Україні треба спостерігати за діями цих угрупувань.

Серйозної трагедії з того, що вони вийшли в море, я б не робив, через певний період вони повернуться назад. Інша справа, що треба слідкувати за цими кораблями, якщо вони будуть здійснювати ракетну атаку, тоді треба буде перехоплювати "Калібри",

– озвучив Риженко.

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