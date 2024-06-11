Капітан запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що зараз у ворога є два активних підводних човни, які оснащені ракетами типу "Калібр". Вони базуються в Новоросійську.
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Він припускає, що ворог вийшов у Чорне море з таких причин:
- перша причина – з ціллю завдати ракетний обстріл по Україні;
- друга причина – побоювання Росії зосереджувати кораблі в пунктах базування через можливі ураження з боку України.
"Зараз в морі вони перебувають з метою можливого удару цими ракетами. Сумарний залп може бути 8 "Калібрів". Також, можливо, це пов’язано з тим, що противник максимально уникає розташування своїх кораблів та підводних човнів в пунктах базування, оскільки Україна отримала дозвіл на застосування ракет західного виробництва по території Росії", – вважає Риженко.
Панікувати через вихід в море ворожих кораблів – не варто
На думку Андрія Риженка, серйозних побоювань внаслідок виводу кораблів та підводних човнів Росії в Чорне море, викликати не мають, однак Україні треба спостерігати за діями цих угрупувань.
Серйозної трагедії з того, що вони вийшли в море, я б не робив, через певний період вони повернуться назад. Інша справа, що треба слідкувати за цими кораблями, якщо вони будуть здійснювати ракетну атаку, тоді треба буде перехоплювати "Калібри",
– озвучив Риженко.
Більше про порт в Новоросійську
- Росія хоче перебазувати кораблі, які розташовані в Новоросійську в порти Азовського та Каспійського моря. Це пов’язано з тим, що ворог відчуває небезпеку, адже в пункті базування Новоросійська розміщений і нафтовий термінал, по якому може бути завданий удар.
- Відтепер росіяни можуть перезаряджати підводні човни з ракетоносіями в порту Новоросійська, не заходячи в пункти базування Криму. Чорноморський флот Росії все ще має в своєму складі достатню кількість корабельних одиниць та човнів.
- В травні цього року порт в Новоросійську був атакований українськими безпілотниками. Тоді вдалося пошкодити резервуар компанії ВАТ "ІПП", діяльність якої полягала в перевалці нафтопродуктів, олії та міндобрив.