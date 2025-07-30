После российских атак по Западу Украины во Львовской области обнаружили часть крылатой ракеты. Речь о Х-101.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА.

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Что известно о ракете, которую нашли на Львовщине?

Часть ракеты обнаружили 29 июля.

Днем 29 и ночью 30 июля угрозы воздушно-ракетного удара не возникало, оповещения населения области по сигналу "Воздушная тревога" не проводилось. 29 июля, около 11:45 в селе Подсадки (Солонковская территориальная община Львовского района) найдена часть (вероятно, боевая) от российской крылатой ракеты Х-101,

– написали в департаменте.

Массированные обстрелы с помощью ракет Х-101 были 28 июля, 21 июля, 19 июля. Именно по Львовщине ракеты летели 12 июля.

Тогда Максим Козицкий сообщил, что в разных населенных пунктах Львовщины обнаруживают обломки дронов и ракет.

"Если вам попалась такая "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь. Это может быть смертельно опасно", – подчеркнул Козицкий и призвал звонить 102.

Впрочем, не известно, когда именно произошел обстрел, во время которого упала ракета.