Обломки разлетелись в радиусе 200 метров: в Винницкой области нашли ракету Х-101

В Винницкой области упала крылатая ракета Х-101 во время одной из террористических атак России. Правоохранители показали, как специалисты обезвредили опасную находку.

Национальная полиция сообщила, что части российской ракеты Х-101 нашли возле одного из сел Винницкой области. Опасную находку обнаружили в поле.

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Что известно о последствиях

Когда ракета упала, ее боевая часть не сдетонировала. После ее падения ракетные обломки разлетелись в радиусе 200 метров.

Найденные в Винницкой области обломки ракеты Х-101 / Фото Нацполиции

Даже в таком виде ракета представляла опасность.

На месте работали взрывотехники и саперы / Фото Нацполиции

Поэтому после получения сообщения о находке взрывотехники полиции и саперы ГСЧС приехали на место, изучили обломки, установили степень опасности и дистанционно взорвали части Х-101.

В Винницкой области обнаружили и обезвредили ракету Х-101: видео Нацполиции



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