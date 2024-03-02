Обломки разлетелись в радиусе 200 метров: в Винницкой области нашли ракету Х-101
Источник:Национальная полиция Украины
В Винницкой области упала крылатая ракета Х-101 во время одной из террористических атак России. Правоохранители показали, как специалисты обезвредили опасную находку.
Национальная полиция сообщила, что части российской ракеты Х-101 нашли возле одного из сел Винницкой области. Опасную находку обнаружили в поле.
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Что известно о последствиях
Когда ракета упала, ее боевая часть не сдетонировала. После ее падения ракетные обломки разлетелись в радиусе 200 метров.
Даже в таком виде ракета представляла опасность.
Поэтому после получения сообщения о находке взрывотехники полиции и саперы ГСЧС приехали на место, изучили обломки, установили степень опасности и дистанционно взорвали части Х-101.
В Винницкой области обнаружили и обезвредили ракету Х-101: видео Нацполиции
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- Из-за полномасштабной российской агрессии в разных регионах нашего государства продолжают находить ракеты государства-террориста, которые не долетели до целей. Не так давно ракетные обломки обнаружили в одном из сел Николаевской общины Стрыйского района Львовской области.
- Ракета упала в поле в 400 метрах от жилых домов. Она не сдетонировала.
- Ранее после атаки России на Киев в одном из многоквартирных столичных домов нашли боевую часть вражеской ракеты, которая тоже не сдетонировала. Сначала жителей нескольких домов эвакуировали, но после ликвидации угрозы жителям разрешили вернуться в дома.