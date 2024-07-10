Несмотря на санкции Запада: Россия в 8 раз увеличила производство ракеты, которой ударила по Охматдету
Источник:Financial Times
Страна-агрессор продолжает наращивать производство оружия, в частности, снарядов, которыми потом обстреливает Украину. Журналисты выяснили, что только ракет Х-101 Россия начала производить в несколько раз больше по сравнению с началом вторжения.
8 июля оккупанты ударили по больнице "Охматдет" ракетой Х-101. Как отмечают в СМИ, у врага еще много этих снарядов.
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8-кратный прирост
В 2021 году, за год до того, как началось полномасштабное вторжение, Россия изготовила 56 ракет Х-101. А уже в 2023 году противнику удалось произвести 420 таких ракет. Причем, на тот момент уже действовали западные санкции. А Х-101, которую создают оккупанты, не меньше, чем раньше, зависит от комплектующих из стран Запада и особенно США.
В общем Х-101, которой попали по "Охматдету" может содержать более 50 различных деталей иностранного производства. Это означает, что россиянам удается получать нужные элементы в обход санкциям.
Что известно о Х-101
Это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Были взяты на вооружение только в 2013 году. Россия широко использовала их в войне в Сирии, а затем и в Украине.
Эти ракеты запускают с Ту-160 или Ту-95МС. Х-101 – одна из самых дорогих российских ракет – приблизительная стоимость составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше цены "Калибра".