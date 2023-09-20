Ракета "Нептун" не успела пройти испытания: Неижпапа рассказал, как ее тестировали в войну

Украинская противокорабельная ракета для комплекса Нептун не успела пройти весь процесс испытаний. Ведь началась полномасштабная война, поэтому ее доводили до нужных параметров при ударах по реальным целям.

Россия не верила, что у Украины есть такое оружие. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

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"Нептун" не успел пройти испытания до начала войны

Неижпапа отметил, что ракета "Нептун" должна была пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения России. Однако не успела, поэтому ее тестировали на реальных целях.

По словам вице-адмирала, сначала Украина атаковала с помощью "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен". Однако ракетам помешали системы радиоэлектронной борьбы вражеского корабля. Тогда судно потерпело лишь незначительные повреждения, а несколько моряков получили ранения.

Неижпапа заявил, что тогда Россия так и не поверила, что у Украины есть настоящее ракетное оружие. Кремль "продолжал пытаться доминировать в наших районах" и отправил крейсер "Москва" в зону поражения.

13 апреля 2022 две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва", отправив его на дно Черного моря. Россия не смогла скрывать такую потерю, поэтому через 2 дня подтвердила поражение.

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"Нептун" нанес оккупантам катастрофические потери

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что наибольший удар врагу нанесли крылатые ракеты "Нептун".

У "Нептуна" есть исторические достижения. Это первая противокорабельная ракета, уничтожившая флагман флота и ракетный крейсер. До этого в истории никто никогда подобного вообще не делал,

– отметил Катков.

Следующим в перечне эффективного украинского оружия специалист указал противотанковый ракетный комплекс "Стугна". Ее важность заключается в том, что она крайне эффективно используется для уничтожения не только танков, но и вертолетов – уже есть два задокументированных случая.