США подписали контракт на производство ракет AMRAAM: часть из них будет передана Украине

Министерство обороны США 20 июня заключило новый контракт на производство ракет типа AMRAAM. Часть этого оружия США передадут и Украине.

Общая сумма контракта составила около 1,1 млрд долларов США. Работы по изготовлению ракет будут выполняться в Тусоне, штат Аризона.

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США планируют передать новые ракеты Украине

В Пентагоне отметили, что американская оборонная компания Raytheon получила контракт на производство усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности типа AMRAAM. Настоящий контракт предусматривает производство ракет, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также другие мероприятия по инженерно-технической поддержке производства.

Кроме Украины, эти ракеты получат еще 17 стран-партнеров Соединенных Штатов. В частности, оружие планируют передать Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии и Великобритании.

На эти страны приходится примерно 39% от общей стоимости контракта. В Минобороны США ожидают, что все работы по производству этих ракет завершатся в январе 2027 года.

Что известно об американских ракетах AMRAAM AIM-120 AMRAAM – американская авиационная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей.

Ракеты AMRAAM имеют несколько модификаций. В разных модификациях наибольшая дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 км.

В зенитном варианте они запускаются из контейнеров. Шесть таких контейнеров установлены на пусковой установке норвежского ЗРК NASAMS, также в Украине.

Эта ракета сверхзвуковая и летит со скоростью примерно 4,9 тысячи километров в час. Цена одной ракеты стартует от 300 до 700 тысяч долларов.

Ранее ракеты типа AMRAAM Украине передала Великобритания.