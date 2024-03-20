Советник Байдена прокомментировал вероятность предоставления Украине ракет ATACMS
Джейк Салливан ответил на вопрос о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS для Украины. Он подчеркнул, что по возможности, США передаст ракеты, однако в Белом доме продолжаются конструктивные дискуссии на эту тему.
Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время совместного брифинга с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве, передает 24 Канал.
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Я разочарую вас, сказав, что мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем поделиться, мы обязательно поделимся этим,
– сказал Салливан.
В Белом доме до сих пор продолжаются дискуссии
В то же время он отметил, что в Белом доме продолжались конструктивные дискуссии о поставках этих ракет.
"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и военных возможностях, которые необходимы для обеспечения максимальной эффективности нашей поддержки",
– пояснил советник Байдена.
Советник президента США подчеркнул, что они получат двухпартийную поддержку для помощи Украине, поэтому пока нет необходимости говорить о плане Б.
Принятие пакета военной помощи: что известно
- Еще осенью 2023 года президент США Джо Байден внес законопроект о военной помощи союзникам. Он предусматривал выделение средств Украине в размере 61 миллиарда долларов.
- Однако вплоть до февраля 2024 года ни Сенат, ни Палата представителей не голосовали за этот пакет. В Палате представителей, где большинство представлено республиканцами, выступали за уменьшение помощи Киеву. В Сенате тем временем не могли решить спор из-за границы.
- Впоследствии в феврале Сенат таки одобрил законопроект. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается ставить его на голосование.
- В Белом доме неоднократно подчеркивали, чем грозят эти проволочки. В частности, там говорили, что Украина потеряла Авдеевку именно из-за нехватки боеприпасов. У Байдена отмечали, что судьбу Авдеевки могут испытать другие украинские города, если Джонсон и в дальнейшем будет блокировать помощь Киеву.