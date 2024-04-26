В Джанкое была "пиар-акция": каких операций ждать от ВСУ после получения ATACMS

Сообщалось, что дальнобойные ракеты ATACMS уже могут быть на вооружении украинской армии. Их, вероятно, используют не только для обороны, но и для наступательных операций.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, добавив, что речь идет о баллистических ракетах, которыми можно работать в глубоком тылу врага. ATACMS эффективны для комплексных операций, в частности тех, что связанные с деоккупацией территорий.

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Средство не только для обороны

"Я считаю, что эти ракеты эффективнее использовать при подготовке наступательных действий. Конечно, сейчас ими мы снижаем наступательный потенциал России. Но, думаю, дальше украинское командование будет готово к контрнаступательным операциям", – сказал Михаил Самусь.

Стоит понимать, что 300-километровые баллистические ракеты не станут только оборонительными средствами. Относительно времени предоставления ATACMS, то в марте 2024 года Украина получила большой внеочередной пакет помощи от США на 300 миллионов долларов. СМИ предполагали, что именно в нем были эти ракеты.

Например, удар по аэродрому в Джанкое был накануне голосования в Палате представителей насчет помощи. Это могла быть "пиар-акция", которая продемонстрировала, что Украина имеет лишь несколько ATACMS, но может делать ими замечательные вещи, например, уничтожать установки С-400, вертолеты, радары,

– рассказал Михаил Самусь.

Сложно представить, что сможет наше государство, имея на вооружении сотни таких ракет. В таком случае все не ограничится только обороной.

Готовится ли Россия к новой фазе наступления

Страна-агрессор не прекращала своих наступательных действий еще с октября 2023 года. Поэтому Украина не просто готовится их отражать, а уже это делает в очень жестоких боях. Для еще больших действий оккупанты просто не имеют ресурсов.

Думаю, сейчас Россия будет максимально вкладываться в то, чтобы прорвать линию фронта, достичь оперативных успехов – это мы можем наблюдать уже сейчас. Окно возможностей для них закрывается,

– заметил Самусь.

Говорится о том, что в начале июня помощь Украине уже выйдет на оптимальный уровень. Мы получим достаточное количество боеприпасов, бронетехнику, ракеты и оружие для авиации. После этого оккупантам будет очень трудно продолжать свое наступление, потому что украинцы выйдут на паритет в количестве оружия.

"Эти 6 месяцев (время ожидания помощи США – 24 Канал) ВСУ вытянули благодаря массовому использованию украинских дронов и определенной части артиллерии. Но когда было непонятно, поступит ли помощь, или нет, то это накладывало большие ограничения на планирование операций со стороны Украины", – отметил заместитель директора Центра исследования армии.

Сейчас ситуация будет лучше, можно будет более интенсивно использовать боеприпасы, ведь понятно, что их количество будет только расти. Поэтому россияне имеют последние шансы "продавить" украинскую оборону и уже сейчас это делают.

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