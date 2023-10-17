Куда могут достать ракеты ATACMS: потенциальные цели для ударов по оккупантам

Украина получила от Соединенных Штатов дальнобойные ракеты ATACMS. Теперь украинская армия сможет поражать цели оккупантов расстояния до 165 километров.

В частности, под прицелом находятся вражеские объекты на временно оккупированном Юге нашего государства и аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщили журналисты издания The Insider в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Какие цели оккупантов сейчас под прицелом украинских ATACMS

По предварительным данным, украинская армия могла получить дальнобойные ракеты ATACMS Block 1 кассетного типа. Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они опубликовали после вероятного поражения этими ракетами аэропорта во временно оккупированном Бердянске и предыдущая обещание президента США Джо Байден передать именно такой тип ракеты ATACMS.

Кроме того, такой тип ракеты, скорее всего, имеет дальность действия 165 километров, что подтверждает номер маркировки, который распространили в сети россияне. Таким образом, под прицелом украинских ракет оказывается полностью вся территория Украины.

Журналисты издания The Insider создали инфографику с российскими целями на временно оккупированной территории нашего государства, способные поражать ракеты ATACMS.

Среди враждебных целей есть:

аэродром в Чаплинке в Херсонской области;

аэродром в Джанкое в Крыму;

аэродром в Стрелковом в Херсонской области;

аэродром Бердянск в Запорожской области;

системы ПВО россиян в Котовском в Крыму;

аэродром в Гвардейском в Крыму;

аэродром в Саках в Крыму;

аэродром в Качах в Крыму;

системы ПВО и порт в Севастополе;

аэродром Бельбек в Крыму;

системы ПВО в Симферополе в Крыму;

аэродром в Кировском в Крыму;

порт в Феодосии в Крыму;

порт и системы ПВО в Керчи в Крыму.



Возможны целые поражения для ракет ATACMS / Инфографика The Insider

Также Силы обороны Украины смогут использовать ракеты такого типа и на Востоке нашего государства. В частности, для наших воинов теперь доступны враждебные цели в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, что поможет освободить эти территории от российских захватчиков.

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