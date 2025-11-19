Украина возобновила удары ATACMS по России: СМИ объяснили, почему это важно и что дает
- Украина возобновила атаки на Россию с помощью американских ракет ATACMS. Удар по Воронежской области 18 ноября стал первым публичным объявлением о таких атаках от начала второго срока Трампа.
- Заявление об ударах ATACMS появилось после многомесячных задержек со стороны США, которые требовали согласовывать цели с Пентагоном, но обстоятельства изменения политики остаются непонятными.
Украина 18 ноября сообщила, что нанесла удар по территории России, использовав американские ракеты ATACMS. Это первое публичное объявление о подобной атаке с начала второго срока президентства Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
К теме Украина не согласовывает дальнобойные удары с США, – Зеленский
Почему возобновление ударов ATACMS по России является важным сигналом?
Генеральный штаб ВСУ, который сообщил об ударе, не раскрыл деталей атаки, отметив лишь, что речь идет о "точечном ударе" с использованием дальнобойных ракет.
"Применение дальнобойных средств поражения, включая системы ATACMS, будет продолжаться", – говорилось в заявлении.
Справочно! ATACMS (Army Tactical Missile Systems) – это мощные американские ракеты наземного базирования с дальностью до примерно 300 километров. Обычно их запускают из систем HIMARS или M270, которые есть на вооружении Украины.
Тем временем российские телеграм-каналы опубликовали видео работы ПВО над Воронежской областью. Однако Business Insider не смог подтвердить, где именно был район удара.
В то же время журналисты отмечают, что заявление Генштаба ВСУ об ударах ATACMS прозвучало после месяцев задержек с разрешением США на атаки этими ракетами по территории России.
Поскольку пусковые установки и ракеты изготовлены в США, Вашингтон требует от Киева согласовывать цели для ударов с Пентагоном,
– объяснили журналисты.
Еще в ноябре 2024 года тогдашний американский президент Джо Байден отменил предыдущие ограничения на использование американских систем для ударов по России, и Украина тогда нанесла удары по Брянской области.
Однако удары ATACMS долго провоцировали колебания в Вашингтоне из-за опасений, что это может вызвать эскалацию или даже ядерную реакцию Москвы.
"После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе Украина не комментировала дальнейшее применение ATACMS, и не было понятно, позволяет ли новая администрация удары по России. Между тем Трамп пытался достичь договоренности о прекращении огня с Москвой", – говорится в материале.
В августе The Wall Street Journal сообщало, что Пентагон в течение месяцев блокировал удары Украины ракетами ATACMS по российской территории. Поэтому объявление Украины во вторник может свидетельствовать об изменении политики Пентагона, хотя обстоятельства такого решения США остаются непонятными.
А пока использование западных ракет было ограниченным, Украина пыталась компенсировать это собственными дальнобойными разработками, в частности ракетами "Фламинго", которыми успешно поражает цели внутри России, а именно оборонные предприятия и нефтяную инфраструктуру.
Кстати, военный эксперт Дмитрий Жмайло отметил в эфире 24 Канала, что поставки ATACMS от США давали Украине преимущества в войне против России. С помощью этого оружия, наши бойцы могли зачищать логистику врага вокруг, а также системно уничтожать командные пункты, штабы, склады боеприпасов и скопления топливозаправщиков.
Что известно об ударе ВСУ ATACMS по Воронежской области?
В Воронеже 18 ноября местные жители сообщали о взрывах, а также работе ПВО. А местные паблики писали, что якобы сбито по меньшей мере 6 ракет.
Позже в Генштабе сообщили, что ВСУ успешно применили ракеты ATACMS для удара по военным объектам в России. Наши военные назвали эту атаку "знаковым событием" и отметили, что применение дальнобойных средств поражения будет продолжаться.
А утром 19 ноября Минобороны страны-агрессора писало, что во время противоракетного боя российские боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" якобы сбили все ракеты ATACMS. Российское министерство также показывало обломки этих ракет.