Какие потребности Украины закрыла бы ракета ATACMS: военный эксперт назвал ее преимущества

Баллистические ракеты ATACMS очень нужны ВСУ. Они бы помогли украинским защитникам продвигаться на фронте, особенно на Юге.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, ракеты ATACMS могли бы заменить советские баллистические ракеты "Точка-У".

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ATACMS помогли бы продвижению ВСУ

Крамаров отметил, что ATACMS – это ракета, которая летит по баллистической траектории и имеет 5 видов боеголовок, 4 из которых – разные виды кассетных боеголовок. Речь не о кассетных снарядах, которые уже передали США. Это суббоеприпасы, каждый из которых автоматически далее наводится на свою цель.

Для нас они сейчас бы очень помогли в частности для нашего продвижения на всех фронтах, особенно на Юге. У нас сейчас из баллистических ракет есть советская "Точка-У". Вместо "Точки-У" мы могли бы иметь ATACMS. Боевая нагрузка и дальность работы закрыли бы то, что в российской армии выполняет "Искандер-М",

– объяснил он.

Кроме того, ATACMS помогла бы ВСУ гораздо быстрее дойти до побережья Азовского моря. Тогда наши военные смогут использовать широкий арсенал, чтобы уничтожить Крымский мост.

Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео

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