Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Что именно разоблачил милитарный паблик по видео Минобороны России?

Аналитики InformNapalm отметили, что российский милитарный паблик "Военный Осведомитель", который имеет более 620 тысяч читателей, фактически прямо обвинил Министерство обороны России во лжи относительно "оперативного поражения" пусковых установок ATACMS, которые 18 ноября нанесли удар по военным объектам в Воронеже.

Канал распознал, что в роли "объективного контроля" были смонтированы данные и сделал вывод, что их Минобороны солгало о поражении.

Опубликованное Минобороны РФ утром видео "уничтожения пусковых установок ракет ATACMS, запущенных по Воронежу", идентично кадрам удара ОТРК "Искандер-М" по РСЗО M270 в населенном пункте Рудновка Сумской области, которые были опубликованы военным ведомством 5 сентября 2024 года,

– писал канал.

Минобороны России в очередной раз опозорилось фейком о поражении пусковых установок ATACMS, и это заметили сами россияне / Фото из телеграм-канала InformNapalm

Во вражеском милитарном паблике отметили, что фактически немного приближенные и обрезанные кадры удара более чем годичной давности из Сумской области следуют за фрагментом видео с разведывательного дрона, который снимает колонну техники в лесу в Харьковской области.



Российский милитарный паблик поймал на лжи Минобороны их страны / Фото из телеграм-канала InformNapalm

В InformNapalm также высмеяли низость и откровенную неуклюжесть Министерства обороны страны-агрессора.

"Кто-то в штабе МО РФ сегодня получит "по шапке", или "на орехи". Или же наоборот – получит награду "за уZкую смекалочку"", – написали аналитики.

