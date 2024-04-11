Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО, – Дуда

В Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили передачу Украине советских ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции.

Напомним, Владимир Зеленский 11 апреля выступил на саммите Триморья. Глава государства отметил,, почему Украине важно получить помощь от Соединенных Штатов.

Смотрите также НАТО следует доказать, что не боится своих правил, – Зеленский о том, что разведка знает планы России

Что заявил Дуда

Переговоры в Вильнюсе состоялись в тот момент, когда масштабный ракетный удар России уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Польша может передать Украине свои запасы советских ракет для систем противовоздушной обороны. Дуда пообещал проговорить предоставление Украине советских ракет для ПВО с польским министром обороны.

Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть еще ракеты с советских времен, они сейчас есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву,

– сказал Дуда.

Известно, что Зеленский также сообщил, что проинформировал президента Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики и о тяжелой ситуации в Харькове. Он рассказал ему, что Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров, прежде всего – ПВО.

Визит Зеленского в Литву: кратко